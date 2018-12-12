День Андрія: історія та давні традиції свята

Фото: Апостол Андрій Первозванний (pixabay.com)

У День Андрія ворожать на кохання і прислухаються до води

День Андрія - свято в пам'ять про першого учня Сина Божого, який приніс християнську віру на землі Русі і передбачив виникнення великого граду на Київських горах.

У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на кохання і долю. За прикметами цього свята передбачали зимову погоду.

День Андрія 2018: коли відзначається

Свято на честь одного з дванадцяти великих учнів Ісуса Христа було встановлене церквою ще в середньовіччя. Щоб дізнатися коли День Андрія, треба лише заглянути в православний календар. Дата не змінюється, і щорічно його відзначають 13 грудня.

У цьому святі тісно переплелися християнські і народні традиції. За старих часів Андрієві іменини вважалися магічним днем, який здатний змінити долю. Ворожіння на судженого в День Андрія - один з найбільш відомих святкових обрядів.

Фото: Апостол Андрій Первозванний (pixabay.com)

Андрій Первозванний: історія святого Апостола

Андрій був простим рибалкою на Генісаретському озері і учнем Іоанна Хрестителя. Він першим став послідовником Христа і привів до нього свого брата. Апостол Андрій був свідком чудес, які робив Христос, бачив його смерть і воскресіння.

Він проповідував християнство на Русі, і під час паломництва спорудив хрест на Київських горах та сказав, що бути на цьому місці великому місту.

Існує легенда про Апостола, згідно з якою його називають покровителем моряків. За переказами, святий молитвою заспокоїв шторм і воскресив 40 моряків, які потонули на шляху до Андрія за християнським вченням..

Апостол був розп'ятий за власним проханням на хресті Х-подібної форми, так як вважав негідним себе смерті, подібної кончині Христа. На місці страти пізніше побудували найбільший в Греції храм, а хрест назвали Андріївським.

Фото: Андріївський хрест (pixabay.com)

Традиції свята

За народними традиціями, в День Андрія дівчата ворожили, молодь влаштовувала гуляння, люди похилого віку звертали увагу на прикмети.

У ніч на Андрія вірили, що уві сні можна побачити образ судженого і поворожити на майбутнє. На вечірніх посиденьках молодих хлопців приймали в компанію та для цього влаштовували особливий обряд. Напередодні дівчата пекли святковий корж - калиту. Вiн мав форму кола з отвором в середині. У тісто додавали сухофрукти і ягоди, а готову калиту умочували в мед.

Фото: Калита на День Андрія (скриншот YouTube/Алина Пирожок)

Потім корж підвішували на стрічці до стелі кімнати. Юнак верхом на коцюбі повинен був підстрибнути і відкусити шматочок калити. Щасливчика, якому вдалося зробити це з першої спроби, запрошували до компанії. Вважалося, що хлопець, який відкусив калиту, в наступаючому році обов'язково одружиться з красивою і розумною дівчиною.

За повір'ям, у ніч на Андрія бешкетує нечиста сила і забирає у корів молоко. Тому щоб захистити господарство, з 12-го на 13 грудня у всі часи гуцули виходили на вулицю і розводили високе "андріївське багаття".

Прикмети в День Андрія

На 13 грудня, день святого Андрія, прислухаються до води, щоб дізнатися погоду на зиму.

Якщо вода в ополонці тиха, то і зима буде спокійною, а якщо галаслива - варто чекати на бурі і хуртовини з морозами.

Якщо на Андрія йде сніг і не тане - білий покрив протримається на землі ще 110 днів.

Ще одна прикмета на Андрія пов'язана з вогнем. Червоні вугілля в печі в святковий вечір віщують холоднечу, білі - швидку відлигу.

З Андрєєва дня забороняються ткацькі роботи. Ткати пряжу і мотати нитки не можна до самого Хрещення.

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Відео: РБК-Україна