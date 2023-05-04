Демотивированная страна, с которой не о чем говорить: Зеленский об угрозах РФ ликвидировать его

"Любые решения России сегодня, как и решения от 24 февраля. Тот лидер России, он для нас не лидер. Если мы смотрим на Россию, видим там демотивированную страну на поле боя. Это важно. Мы не видим сильной армии на поле боя, сильного общества, которое бы поддерживало их. Мы видим их разные радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным, что-то призывают сделать против нашей страны. Это не интересная тема, мы не будем общаться с такими людьми ни о чем", - заявил президент.

По словам Зеленского, России необходимо готовить свое общество к дипломатическому завершению войны, а Украина тем временем и дальше готова деоккупировать территории и дойти до собственных границ.

Отметим, что после ударов беспилотников по Кремлю заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил якобы о необходимости "физического устранения" президента Украины.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - написал Медведев.