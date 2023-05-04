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Демотивированная страна, с которой не о чем говорить: Зеленский об угрозах РФ ликвидировать его

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Четверг 04 мая 2023 15:28
Демотивированная страна, с которой не о чем говорить: Зеленский об угрозах РФ ликвидировать его Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина смотрит на Россию как на демотивированную страну, с которой не о чем говорить. Российским властям необходимо "изменить климат" в собственных границах, чтобы подготовить общество к дипломатическим возможностям завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии.

"Любые решения России сегодня, как и решения от 24 февраля. Тот лидер России, он для нас не лидер. Если мы смотрим на Россию, видим там демотивированную страну на поле боя. Это важно. Мы не видим сильной армии на поле боя, сильного общества, которое бы поддерживало их. Мы видим их разные радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным, что-то призывают сделать против нашей страны. Это не интересная тема, мы не будем общаться с такими людьми ни о чем", - заявил президент.

По словам Зеленского, России необходимо готовить свое общество к дипломатическому завершению войны, а Украина тем временем и дальше готова деоккупировать территории и дойти до собственных границ.

Отметим, что после ударов беспилотников по Кремлю заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил якобы о необходимости "физического устранения" президента Украины.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - написал Медведев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель призвал Россию не использовать удары по Кремлю как повод для эскалации войны.

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