Демократи отримують контроль над Сенатом після перемоги в Джорджії

Демократи близькі до перемоги на виборах у штаті Джорджія, що дасть їм більшість у Сенаті США. Це дозволить демократом отримати контроль над обома палатами Конгресу США і просувати політичні цілі обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рафаель Уорнок, баптистський проповідник з церкви Мартіна Лютера Кінга-молодшого, переміг чинного республіканця Келлі Лефлер і став першим чорним сенатором в історії південного штату.

Джон Оссофф, режисер-документаліст, який у 33 роки стане наймолодшим членом Сенату, лідирує з невеликим відривом від нинішнього сенатор Девіда Пердью, і остаточний результат очікується не раніше, ніж в середу.

Перемога дасть демократам контроль над Сенатом, оскільки призведе до поділу 50 на 50 і надасть обраному віце-президенту Камалі Харріс вирішальний голос після того, як вона і Байден вступлять на посаду 20 січня. Партія вже має невелику більшість у Палаті представників США.

Демократичний контроль над Сенатом надав би обраному президенту Джо Байдену більше можливостей для його реалізації амбітної програми, яка включає нові стимули і витрати на інфраструктуру.

Це може також включати більш високі корпоративні податки і більш жорстке регулювання, що зазвичай не вітається Уолл-стріт. Це, в свою чергу, може збільшити регуляторні ризики для банків, охорони здоров'я, великих технологічних компаній і компаній, що працюють на викопному паливі, а також знизити податкові надходження.

Деякі інвестори з обережністю ставляться до можливості радикальних змін.

"При розподілі місць у Сенаті 50:50, якщо демократи дійсно візьмуть гору в Джорджії, будь-яке законодавство, яке не отримало будь-якої підтримки обох партій, повинно бути підтримано найбільш поміркованими демократами в Сенаті, щоб стати законом. Не всі демократи підтримують те, що в США називається "дуже прогресивною" політикою", - сказав Хольгер Шмідінг, головний економіст Berenberg.

Як повідомляло РБК-Україна, демократ Рафаель Уорнок перемагає у другому турі виборів в сенат США в штаті Джорджія. Він обігнав республиканку Келлі Лефлер.

Нагадаємо, сьогодні Конгрес збереться на засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії вибірників на вибори президента США.