Деменция прогрессирует. Врачи объяснили, как выявить и предотвратить болезнь Альцгеймера

По состоянию на сегодняшний день в мире более 50 миллионов людей имеют расстройство, характеризующееся снижением умственных функций. И по прогнозам количество больных будет только расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
По информации Всемирной организации здравоохранения к 2030 году количество людей, имеющих деменцию, составит 82 миллиона, а к 2050 году - 152 миллиона.
Основной причиной деменции является болезнь Альцгеймера - на нее приходится 60-70% всех случаев.
Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее заболевание, которое начинается с постепенного ухудшения памяти и умственных способностей. В процессе прогрессирования болезни Альцгеймера поражаются структуры головного мозга, что приводит к нарушению функций психики: длительной памяти, мышления и речи.
Ученые до конца не понимают, что именно приводит к болезни Альцгеймера. Есть факторы, повышающие риск ее возникновения, однако есть и то, что может предотвратить болезнь.
Изменения в мозге могут начаться за несколько лет до первых симптомов. Впрочем, есть признаки, на которые важно обратить внимание и обратиться к врачу:
Пока нет терапии для преодоления деменции и болезни Альцгеймера. Лекарственные средства находятся на разных стадиях клинических испытаний.
А значит, основной формой помощи людям с болезнью Альцгеймера есть своевременная диагностика и забота близких.
Если вы заподозрили у своего близкого человека первые проявления болезни Альцгеймера или нарушения умственной деятельности, обратитесь за медицинской помощью.
Поскольку функциональные особенности работы головного мозга изменяются с возрастом, большинство больных - старше 65 лет.
Болезнь Альцгеймера является одной из причин инвалидности и несамостоятельности людей старшего возраста. Однако следует понимать, что она не является нормой или формой старения.
Напомним, ранее РБК-Украина писала о 6 группах продуктов, снижающих риск диабета, рака и деменции.
Между тем кулинарный эксперт Мэтт Уэбстер назвал специи, которые положительно влияют на работу мозга.
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