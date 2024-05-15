Деменция прогрессирует. Врачи объяснили, как выявить и предотвратить болезнь Альцгеймера

По информации Всемирной организации здравоохранения к 2030 году количество людей, имеющих деменцию, составит 82 миллиона, а к 2050 году - 152 миллиона.

Основной причиной деменции является болезнь Альцгеймера - на нее приходится 60-70% всех случаев.

Что известно о болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее заболевание, которое начинается с постепенного ухудшения памяти и умственных способностей. В процессе прогрессирования болезни Альцгеймера поражаются структуры головного мозга, что приводит к нарушению функций психики: длительной памяти, мышления и речи.

Ученые до конца не понимают, что именно приводит к болезни Альцгеймера. Есть факторы, повышающие риск ее возникновения, однако есть и то, что может предотвратить болезнь.

Изменения в мозге могут начаться за несколько лет до первых симптомов. Впрочем, есть признаки, на которые важно обратить внимание и обратиться к врачу:

дезориентация во времени и пространстве;

трудности в выполнении повседневной работы;

повторение однотипных вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;

сложности в процессе ведения диалога и нарушения речи (логичности, последовательности);

проблемы в запоминании расположения вещей;

проблемы с подсчетом;

резкие смены настроения и поведения;

потеря способности мыслить рационально и принимать решения;

сложности с ориентацией в пространстве, различении цветов и контрастности; появление проблем с чтением и управлением автомобилем;

прекращение трудовой и социальной активности.

Как предотвратить и лечить болезнь Альцгеймера

Пока нет терапии для преодоления деменции и болезни Альцгеймера. Лекарственные средства находятся на разных стадиях клинических испытаний.

А значит, основной формой помощи людям с болезнью Альцгеймера есть своевременная диагностика и забота близких.

Если вы заподозрили у своего близкого человека первые проявления болезни Альцгеймера или нарушения умственной деятельности, обратитесь за медицинской помощью.

Поскольку функциональные особенности работы головного мозга изменяются с возрастом, большинство больных - старше 65 лет.

Болезнь Альцгеймера является одной из причин инвалидности и несамостоятельности людей старшего возраста. Однако следует понимать, что она не является нормой или формой старения.

Общие советы по профилактике: