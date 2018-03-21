По справі Волошина поліція розглядає версію доведення до самогубства

Поліція закликала повідомляти інші можливі версії смерті Волошина

У рамках розслідування справи про загибель військового пілота, в.о директора обласного аеропорту Миколаєва Владислава Волошина, поліція внесла додаткову кваліфікацію - доведення до самогубства. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Миколаївської області.

"Слідчими поліції в Миколаївській області внесено до ЄРДР додаткову кваліфікацію по справі про загибель Владислава Волошина за ст. 120 ККУ "Доведення до самогубства", аби ретельно перевірити всі ймовірні причини, які призвели до трагедії. Нагадаємо, слідство вивчає всі версії, та у результаті слідчих дій на підставі експертиз підтвердить або спростує кожну з них", - зазначили у поліції.

Також поліція закликала пресу та громадян, хто має будь-яку корисну для слідства інформацію, повідомляти до слідчого управління головного управління Нацполіції в Миколаївській області (вул. Спаська, 12).

"Запевняємо, кожне повідомлення буде взято до уваги та ретельно і досконало досліджено", - додали у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі розглядають п'ять версій скоєння злочину у смерті Волошина: самогубство в стані душевного хвилювання, самогубство вчинене у зв'язку з професійною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємини в сім'ї, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби в ЗСУ, і нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

Додамо, що у середу, 21 березня, у Києві відбувся мітинг під Адміністрацією президента (АП) з вимогою відставки голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка та розслідування його можливої причетності до самогубства Владислава Волошина.