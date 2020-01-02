У справі вбивства Павла Шеремета проводять слідчий експеримент із Кузьменко, - адвокат

Адвокат Владислав Добош заявив, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі проводять слідчий експеримент з підозрюваною Юлією Кузьменко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Добоша у Facebook.

За його словами, він від слідчого отримав повідомлення про те, що 2 січня буде провотиться слідчий експеримент.

"Я в 16:50 отримав на електронну пошту від Бирко (слідчий - ред.) повідомлення про те, що сьогодні о 18 годині буде проводитися слідчий експеримент. Це при тому, що вони не дали нам ознайомитися з матеріалами справи, не відкрили відео по якому повинні проводити слідчий експеримент", - повідомив адвокат.

Також він зазначив, що дії слідчих є незаконними. При цьому додав, що йому досі не надали всі матеріали справи, зокрема, це стосується камер і самого експерименту.

Також адвокат наголосив, що експеримент слід проводити в 2:40, оскільки саме такий час показано на відео з камер спостереження.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва заарештував Кузьменко за підозрою у виконанні вбивства Шеремета.

За даними слідства, Кузьменко прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля журналіста. Організатором злочину вважають Андрія Антоненко, який покликав її в свою злочинну групу. Крім них, причетними до вбивства Шеремета вважають Яну Дугарь і подружжя Інну та Владислава Грищенка.