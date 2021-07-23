"Дельта" став домінуючим штамом в Європі: ВООЗ закликає прискорити вакцинацію

В організаціях відзначили, що частка виявленого в 19 країнах штаму "Дельта" складає 68,3%, тоді як на варіант "Альфа" доводиться 22,3%.

"У найближчі місяці варіант" Дельта "стане домінуючим штамом в світі, і його вже ідентифікували майже у всіх європейських країнах. Він буде продовжувати поширюватися, витісняючи поширення інших варіантів, якщо не з'явиться новий, більш конкурентоспроможний вірус", - вказується в заяві.

Представники організацій закликали прискорити темпи вакцинації від коронавірусу, оскільки щеплення дозволяють переносити інфекцію в більш легкій формі.

"Дані ясно показують, що повна вакцинація значно знижує ризик госпіталізації і смерті", - зазначив директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Директор ECDC Андреа Аммон в свою чергу зазначила, що необхідно бути уважним і продовжувати керуватися здоровим глуздом, щоб стримати поширення вірусу.

"Це означає проходження повного курсу вакцинації, як тільки трапиться нагода, і підтримка фізичного дистанціювання, миття рук, уникнення людних місць і носіння маски при необхідності", - уточнила вона.