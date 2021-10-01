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"Дельта"-штам в Україні: експерт назвав три форми зараження і найнебезпечніший варіант

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Експерт розповів про три форми зараження штамом коронавірусу "Дельта". Разом з тим, специфічних симптомів, характерних для цього варіанту коронавірусу майже немає.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна президент асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.

Він виділив три стани, які супроводжують випадки "Дельта"-варіанту в Україні:

  • 1 форма - з температурою, із загальною і м'язовою слабкістю, з болем в суглобах, з нежиттю і головним болем. Цей стан спостерігається при більшості вірусних респіраторних інфекціях.
  • 2 форма - це прояв у вигляді розладу шлунково-кишкового тракту, зокрема з діареєю, болем в шлунку. Але такий перебіг зустрічається не часто - в близько 10-15% всіх випадків, причому найчастіше - у дітей.
  • 3 форма - це субфебрильна температура 37.1-37.3, помірна слабкість, риніт, сильні виділення з носа. Ця форма найнебезпечніша, але вона також не особливо поширена.

Ця форма становить особливу загрозу, бо людина продовжує контактувати з іншими людьми, відвідувати громадські місця, пересуватися громадським транспортом, при цьому будучи джерелом зараження оточуючих.

Коли проявляються симптоми "Дельта"-штаму

Експерт пояснив, що симптоми при варіанті "Дельта" починають проявлятися протягом першого тижня після інфікування.

Але в більшості випадків його інкубаційний період триває дві доби.

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Коронавірус "Дельта"