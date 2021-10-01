"Дельта"-штам в Україні: експерт назвав три форми зараження і найнебезпечніший варіант

Експерт розповів про три форми зараження штамом коронавірусу "Дельта". Разом з тим, специфічних симптомів, характерних для цього варіанту коронавірусу майже немає.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна президент асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.
Він виділив три стани, які супроводжують випадки "Дельта"-варіанту в Україні:
Ця форма становить особливу загрозу, бо людина продовжує контактувати з іншими людьми, відвідувати громадські місця, пересуватися громадським транспортом, при цьому будучи джерелом зараження оточуючих.
Експерт пояснив, що симптоми при варіанті "Дельта" починають проявлятися протягом першого тижня після інфікування.
Але в більшості випадків його інкубаційний період триває дві доби.