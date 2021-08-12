"Дельта" наступає: МОЗ радить скоротити інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac

Зазначається, що для ухвалення цього рішення експерти МОЗ проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами.

"Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, - 14 днів", - йдеться у повідомленні.

Останнє дослідження 3-ї фази в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%.

Отже, МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої. До того ж самі пацієнти теж можуть просити зробити друге щеплення через цей інтервал.