Справою про "гаванський синдром" займеться агент ЦРУ, який вистежував бен Ладена

Ветеран ЦРУ займеться розслідуванням випадків нездужань, виявлених у деяких американських держслужбовців в низці країн в останні роки. Раніше він займався пошуком лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За її відомостями, директор ЦРУ Вільям Бернс, який бачить одним з пріоритетних завдань розслідування так званого "Гаванського синдрому", вибрав одного з досвідчених співробітників контртерористичного відділу свого управління для керівництва слідчими роботами у цій справі.

Як зазначає видання, новий керівник раніше близько десяти років займався аналітикою і пошуком мережі терористичної організації "Аль-Каїда" і її лідера в той час Усами бен Ладена.

Бен Ладен був убитий унаслідок спецоперації спецпідрозділу ВМС США в місті Абботтабад на північному заході Пакистану в травні 2011 року.