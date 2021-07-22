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Справою про "гаванський синдром" займеться агент ЦРУ, який вистежував бен Ладена

Автор: Артур Родивилов

Ветеран ЦРУ займеться розслідуванням випадків нездужань, виявлених у деяких американських держслужбовців в низці країн в останні роки. Раніше він займався пошуком лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За її відомостями, директор ЦРУ Вільям Бернс, який бачить одним з пріоритетних завдань розслідування так званого "Гаванського синдрому", вибрав одного з досвідчених співробітників контртерористичного відділу свого управління для керівництва слідчими роботами у цій справі.

Як зазначає видання, новий керівник раніше близько десяти років займався аналітикою і пошуком мережі терористичної організації "Аль-Каїда" і її лідера в той час Усами бен Ладена.

Бен Ладен був убитий унаслідок спецоперації спецпідрозділу ВМС США в місті Абботтабад на північному заході Пакистану в травні 2011 року.

Нагадаємо, раніше розвідка США запідозрила Росію в причетності до атак на американських дипломатів у Відні акустичними хвилями або "спрямованою енергією".

Зазначимо, американське видання Politico повідомляло, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ.

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