Справа VAB банку: НАБУ не знайшло шкоди державі і змови акціонерів з керівництвом НБУ

"Ми хочемо привітати НАБУ із завершенням досудового слідства, яке не встановило факту злочинної змови між Олександром Пісаруком і Олегом Бахматюком, щодо якого справу, власне, і було відкрито. І не були доведені ніякі збитки державі, про що говорилося в останні роки. Тепер це справа, яка розслідувалася в цілому близько 6 років, справа, яку вже було закрито рішеннями судів за відсутністю складу злочину (і знову було незаконно відновлено екс-генпрокурором Русланом Рябошапкою), буде в черговий раз передано в суд, - йдеться в заяві. - Правда, завершилося це розслідування дивним чином: справа в кінці кінців йде в суд за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем), що ще раз свідчить: ні про яку "змову" мова вже не йде. Досудовим слідством нанесення збитків державі теж не було доведено", - заявили в компанії.

У заяві компанія також нагадала про наслідки 1,5-річного переслідування з боку НАБУ.

"Через тиск на бізнес без роботи залишилося 13 000 українців. Тільки за минулий рік бюджет недоотримав 1,5 млрд грн податків (нагадаємо, за три роки компанія сплатила 7,7 млрд грн податків до бюджету). Знищено виробництва на 37 підприємствах: закрилися сучасні ферми, в тому числі - унікальні племінні виробництва, закриваються птахофабрики, а через скорочення виробництва ціни на яйця в Україні стрімко зросли", - відзначили в компанії.

У керівництві банку також наголосили, що сподіваються на "чесний і неупереджений суд, який "встановить істину і поставить крапку в цій історії, від якій в кінці постраждали всі - і бізнес, і держава, історії, в якій немає переможців".

"Ми зі свого боку продовжуємо виступати за конструктивне вирішення питання з повернення заборгованості банків, які постраждали в результаті так званого "банкопаду". Таке рішення підтримується і Фондом гарантування вкладів, і нашими міжнародними партнерами як цивілізоване і вигідне для держави", - заявляє "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка.