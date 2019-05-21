Справу щодо вбивства поліцейського у Києві передали до суду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обвинуваченому за вбивство підполковника поліції загрожує довічне ув'язнення

Результати розслідування вбивства поліцейського у Києві, яке сталось у липні 2018 року, та обвинувальний акт предано до суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції Києва.

Зазначається, що підозрюваному, якого затримали за фактом умисного вбивства правоохоронця, інкримінують вчинення злочинів за чотирма статтями ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Підполковник поліції був убитий у липні 2018 року в салоні власного автомобіля у Шевченківському районі Києва. Підозрюваного у злочині поліція затримала вже наступного дня. Ним виявився 49-річний мешканець Київської області. До цього чоловік уже 11 разів був засуджений за вчинення злочинів.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали доказову базу щодо причетності затриманого до вбивства. Поліцейські встановили, що метою злочину було майно підполковника поліції. Озброївшись пістолетом, зловмисник напав на правоохоронця та застрелив його.

Після скоєного вбивця спробував уникнути відповідальності. Одразу після вбивства він розібрав знаряддя та закопав його частини в різних місцях у лісовій зоні в передмісті Києва.

Коли поліцейські вийшли на слід зловмисника, він надав пістолет, який не мав жодного відношення до злочину. Однак слідчі, оперативники та експерти експертно-криміналістичного центру виявили справжнє знаряддя злочину та інші докази причетності затриманого до його скоєння.

Фото: слідчий експеримент щодо вбивства поліцейського (npu.gov.ua)

Наразі чоловіку інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за такими статтями ККУ:

ч.2 ст.115 - умисне вбивство з корисливих мотивів

ч.1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю

ч.1 ст. 309 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

ч.4 ст. 187 - розбій.

Вчора, 20 травня, обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до суду.

Зазначимо, начальник Нацполіції Сергій Князєв раніше повідомляв, що обвинувачення поліції у причетності затриманого в убивстві є обґрунтованими.

Нагадаємо, на початку травня у Київської області невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції. В момент інциденту правоохоронець перебував поза службою в одному з кафе Баришівки.