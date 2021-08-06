Справа про вбивство Шишова може бути політизована, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що справа про вбивство голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова може бути політизована. Ця справа знаходиться на її контролі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на її заяву журналістам.

На даний момент слідство не відкинуло ні варіант самогубства, ні варіант вбивства Шишова.

"Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися в можливі питання геополітики", - зазначила Венедиктова.

Вона також сказала, що міжнародне співробітництво у справі Шишова ще не здійснюється.