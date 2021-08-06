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Справа про вбивство Шишова може бути політизована, - Венедіктова

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що справа про вбивство голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова може бути політизована. Ця справа знаходиться на її контролі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її заяву журналістам.

На даний момент слідство не відкинуло ні варіант самогубства, ні варіант вбивства Шишова.

"Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися в можливі питання геополітики", - зазначила Венедиктова.

Вона також сказала, що міжнародне співробітництво у справі Шишова ще не здійснюється.

Нагадаємо, у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Згодом поліція озвучила дві основні версії його смерті.

Як писало РБК-Україна, справа про смерть Шишова перебуває на контролі президента Володимира Зеленського.

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БілорусьІрина Венедіктова