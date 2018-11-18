Справа про вбивство Хашкаджи: США опублікують звіт по розслідуванню в найближчі дні

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Американські спецслужби вважають замовником вбивста Хашкаджи саудівського крон-принца

У суботу, 17 листопада, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що в найближчі дні буде опубліковано повний звіт по розслідуванню вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За словами Трампа, справа Хашкаджи створила "дипломатичну загадку" для нього: як покарати Ер-Ріяд, але не зіпсувати міцні зв'язки з союзником на Близькому Сході.

"Ми будемо мати дуже повний звіт протягом наступних двох днів, ймовірно, в понеділок або вівторок. Він буде включати імена тих, хто це зробив", - сказав він.

Крім того, офіційний представник США, який ознайомився зі звітом, анонімно повідомив, що американські спецслужби вважають крон-принца Саудівської Аравії замовником вбивства оглядача Washington Post у саудівському консульстві в Туреччині. Інші, ознайомлені зі звітом, обережно вказують на цілком імовірну причетність крон-принца до вбивства, але не говорять, яку саме роль він виконував.

"Уряд Сполучених Штатів налаштований на те, щоб всі відповідальні за вбивство Джамаля Хашкаджи були покарані", - сказано в повідомленні Державного департаменту США.

Проте в уряді зазначили, що в них залишається багато питань без відповідей щодо вбивства саудівського журналіста Хашкаджи.

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи має бути міжнародним.