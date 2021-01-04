Справа Шеремета: Нацполіція отримала інформацію про можливих замовників вбивства

Слідство Національної поліції України отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній з країн Європи у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Розпорядника інформації про обговорення вбивства Шеремета в КДБ Білорусі запросили для проведення слідчих дій, повідомляється на сайті відомства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"В цей час слідство Національної поліції України отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн, крім того, особа розпорядник переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що отримали у своє розпорядження інформацію про можливих замовників вбивства журналіста.

Наголошується, що в грудні 2020 року слідство за допомогою Служби зовнішньої розвідки України отримало певну інформацію, яка становить інтерес у розслідуванні вбивства Шеремета, вчиненого у 2016 році.

"Фрагменти інформації, які є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, підкреслюється варіант отруєння з використанням токсичних речовин, а також підрив", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, журналіст Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У причетності до його вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугар і Юлію Кузьменко.

Раніше повідомлялося, що спецслужби Білорусі у 2012 році обговорювали можливість вбивства Павла Шеремета.