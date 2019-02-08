Справу поліцейського, який напав на підлітка у Києві, передали в суд

Справу розглядатиме Солом'янский районний суд Києва

Завершено досудебное следствие и направлено в суд обвинительный акт в отношении полицейского, который напал с ножом в Киеве на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган.

Разбойное нападение произошло 20 декабря 2018 года возле столичного кинотеатра "Тампере". Тогда 22-летний правоохранитель напал на девочку, которая возвращалась домой по парку. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения.

Пока правоохранителю инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины (разбой). Обвинительный акт в отношении него направлено в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути. За содеянное ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Досудебное следствие в данном уголовном производстве осуществлялось следователями столичного территориального управления ГБР под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и ГПУ.

Напомним, 29 декабря 2018 года следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Полтаве и полицейские Полтавской области задержали четырех сотрудников Национальной полиции, которые поступили разбойное нападение на прохожего.