Справу "мінера" моста Метро не будуть кваліфікувати як підготовку до теракту, - Крищенко

Кримінальне провадження стосовно "мінера" моста Метро у Києві не будуть кваліфікувати як підготовку до терористичного акту. Про це на брифінгу заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поліція погодила цю позицію з прокуратурою міста Києва.

"Провели кілька обшуків, не знайшли нічого кримінального - маю на увазі зброю або вибухівку. У прокуратурі вже погоджено підозра в хуліганстві і неправдивому повідомленні про замінування. Звинувачення у підготовці терористичного акту поліція пред'являти не буде. Це погоджена позиція з прокуратурою міста, будуть притягати до відповідальності за двома статтями", - заявив Крищенко.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проситиме про мінімальне покарання для зловмисника, який у середу, 18 вересня, влаштував провокацію на мосту Метро в Києві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство у справах ветеранів буде захищати інтереси "мінера" у суді. Згідно із заявою, Міністерство збирається захищати його інтереси, як і будь-якого учасника російсько-української війни.

Зазначимо, після затримання мінера глава поліції Києва повідомив, що затриманому загрожує позбавлення волі аж до довічного. Тоді Крищенко заявляв, що стосовно затриманого порушено кримінальну справу - підготовка до теракту.