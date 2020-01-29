Справу про хабарі в Інституті раку передали в суд

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно службових осіб Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я, які організували схему власного збагачення коштом онкохворих пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Зазначається, що по цій справі завершено досудове розслідування. Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку організував та спільно з лікарем-онкологом цього інституту створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.

Потерпілими у кримінальному провадженні визнано 5 громадян, які проходили лікування в інституті, та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 тис. гривень.

"Прокуратурою міста Києва погоджено обвинувальний акт у зазначеному кримінальному проваджені, який скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше по цій справі слідчі поліції Києва повідомили про підозру завідувачу відділення та лікарю-онкологу за вимогу оплати медикаментів, котрі надаються пацієнтам безкоштовно Суд взяв під варту двох лікарів Інституту раку.

Після цього Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення про проведення комплексної комісійної перевірки Національного інституту раку, на час якої буде відсторонена від посади директор інституту Олена Колесник.