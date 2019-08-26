Справа Хізб ут-Тахрір: Аділов припинив голодування

Фото: Білял Аділов (facebook.com/crimeansolidarity)

Активіст тримав голодування з 20 серпня

Один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив про припинення сухого голодування. Про це повідомила його адвокат Людмила Тюренкова, передає "Радіо Свобода".

Так, адвокат незаконно засудженого активіста повідомила, що умови утримання Аділова були покращені, тому він припинив голодування.

"Зараз його перевели до камери, де його життю і здоров’ю нічого не загрожує, він почуває себе краще", - зазначила вона.

Також за словами Тюренкової, після переведення до вологої камери у Аділова погіршилися проблеми з дихальними шляхами, які виникли в активіста напередодні.

"Наскільки я знаю, до цього у нього проблем з диханням не було. Зараз наше першочергове завдання, всіма дозволеними законом способами домогтися повного медичного обстеження та якісного лікування", - повідомила адвокат.

Нагадаємо, у суботу, 24 серпня, стало відомо, що фігурант так званої "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування через погані умови утримання в російському СІЗО. Зазначалося, що голодування Аділов розпочав з 20 серпня.

Як писало РБК-Україна, російський суд продовжив запобіжний захід другій сімферопольській групі у так званій "справі Хізб ут-Тахрір". Засідання суду щодо Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газієва, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Біляла Адилова відбулося в понеділок, 12 серпня.