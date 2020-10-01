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Справа Гандзюк: Павловський зазначив, що замовником вбивства був Мангер

Одеса, Четвер 01 жовтня 2020 15:17
Справа Гандзюк: Павловський зазначив, що замовником вбивства був Мангер
Фото: Ігор Павловський (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський заявив, що ініціатором нападу був голова Херсонської облради Владислав Мангер. Він замовив вбивство Сергію Торбіну.

Про це Павловський заявив під час засідання Приморського суду Одеси.

Він зазначив, що під час кількох розмов з передбачуваним організатором нападу Олексієм Левіним той згадував "Миколайовича" у зв'язку з ситуацією. Пізніше він зробив висновок, що мова йде про Мангера.

"Левін тоді говорив, що треба щось зробити з Гандзюк. Враховуючи все це, я зрозумів, що Левін замовив Торбіну Катерину на прохання Владислава Мангера", - заявив Павловський.

Раніше повідомлялося, що Павловський погодився на угоду з визнанням провини. Слідство звинувачує його у приховуванні злочину.

Нагадаємо, в кінці серпня Дніпровський районний суд Києва залишив без розгляду апеляцію голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Він намагався оскаржити тримання під вартою і змінити міру запобіжного заходу на заставу. Мангер підозрюється у замовленні вбивства Гандзюк.

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