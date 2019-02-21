Вбивство Гадзюк: активісти пікетували суд над Мангером

Активісти вимагали покарати винних у вбивстві Гандзюк

Под зданием Киевского апелляционного суда, где рассматривали апелляцию на меру пресечения председателю Херсонской областной рады Владиславу Мангеру, участники инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк" зажгли файеры. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Активисты требовали наказать виновных в убийстве Гандзюк.

Фото: активисты зажгли файеры под судом по делу Мангера (РБК-Украина)

Напомним, Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения одному из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк - Владиславу Мангеру. Заседание перенесли из-за неявки защитников: Александра Шадрина, Костянтина Глобы и Андрея Левковця.

Отец Екатерины Гандзюк после заседания заявил, что боится за свою безопасность.

"Я считаю, что Мангер виновный. Мангер прибегает к запугиванию свидетелей. Они боятся за свою безопасность, боюсь за свою безопасность и я. МВД, к сожалению, не способно обеспечить безопасность ни мне, ни свидетелям", - рассказал отец Гандзюк.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием. После этого в Службе безопасности Украины заявили, что Мангер дважды отказался давать показания.