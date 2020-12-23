Справу екс-глави МЗС, підозрюваного у вбивстві, передали в суд

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі стосовно колишнього Міністра закордонних справ України. Його звинувачують в умисному вбивстві.

Про це повідомляє прес-служба Київської прокуратури.

Досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

За даними слідства, що в лютому цього року обвинувачений, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний взяв пістолет і наніс потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці.

Нагадаємо, в кінці березня за підозрою у вбивстві колишнього власника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького був затриманий колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Спочатку справу про його смерть розслідували як самогубство.

Інцидент стався в будинку Кожари в селі Чайки, в момент пострілу колишній міністр і його дружина нібито знаходилися в інших кімнатах.

Під час одного з судових засідань дружина Кожари заявила про свою причетність до вбивства Старицького. Вона нібито намагалася відібрати в нього пістолет. Після чого Марині Козерод повідомили про підозру за свідомо неправдиві показання у справі. 15 квітня суд відпустив її під особисте зобов'язання.

У травні Кожара вийшов з СІЗО, внісши заставу в розмірі 14 млн гривень. Після цього прокуратура зажадала повторного арешту Кожари без права на внесення застави. В результаті 11 червня суд повторно заарештував Кожару.