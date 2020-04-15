Справа Димінського: стало відомо про хід розслідування ДТП за участю бізнесмена

Кримінальну справу стосовно українського бізнесмена, власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, передають між відомствами, в той час, як він переховується за кордоном. Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на відповідь СБУ та Офісу генпрокурора, передає РБК-Україна.

Зокрема, видання наголошує, що прогресу в розслідуванні справи немає вже 3 роки.

Нагадаємо, бізнесмен є підозрюваним у справі про загибель жінки в результаті смертельної ДТП. Йдеться про інцидент в серпні 2017 року у Львівській області. Брат загиблої стверджував, що за кермом був саме бізнесмен, хоча провину на себе брав його охоронець.

Кримінальне провадження за ч.2 статті 286 КК України проти Димінського розслідувала Національна поліція Львівської області, а сам бізнесмен був оголошений у міжнародній розшук. Раніше повідомлялося, що бізнесмен ховається на території Греції.

У січні 2020 року постановою генпрокурора Рябошапки справу передано в Головне слідче управління СБУ.

Своєю чергою, "Апостроф" звернувся до СБУ та в Офіс генерального прокурора з запитами про причини передачі справи та її статус. Повідомляється, що 4 березня Офіс генпрокурора переадресував запит у прокуратуру Львівської області, де журналістам відповіли, що у них провадження було раніше, однак, у зв'язку зі зміною підслідності, прокуратура не здійснює керівництво провадженням, а інформація про нього відсутня.

При цьому ні термінів, до яких прокуратура здійснювала розслідування, ні дат передачі справи, ні того, куди його передали, прокуратура не вказала. Аналогічну відповідь надали й в СБУ.

"Матеріали запитуваного кримінального провадження щодо П. Димінського до лютого 2020 року перебували в СБУ. Зараз постановою заступника Генерального прокурора підслідність визначена за слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області", - йдеться у відповіді.

3 квітня видання також звернулося до Офісу генерального прокурора з повторним запитом.

"Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017140000000650 від 18.08.2017 за підозрою громадянина Д. за ч.2 статті 286 КК України доручено головному слідчому управлінню Національної поліції України. Процесуальне керівництво в зазначеному провадженні здійснюється Офісом генерального прокурора", - повідомили в ГПУ.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Петро Димінський був оголошений у всеукраїнський розшук, а потім - в міжнародний.

19 березня 2019 року двоє детективів НАБУ допитували його в Афінах в українському посольстві в іншій справі, але він так і не був затриманий.