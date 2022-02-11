Справа про ДТП з машиною Ярославського та нова зустріч "нормандських" радників: новини за 10 лютого

В Берліні відбулася чергова зустріч "нормандських" радників, справу про ДТП із машиною бізнесмена Олександра Ярославського хотіли сфальсифікувати, українців найняли для провокацій у РФ. Докладніше про те, що сталося у четвер, 10 лютого – у матеріалі РБК-Україна.

Друга за місяць. У Берліні пройшла зустріч "нормандських" радників: подробиці

В Берліні в четвер, 10 лютого, відбулися другі за останній місяць переговори політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Українська сторона сподівалася, що ця зустріч дозволить наблизити нормандський саміт лідерів.

Зустріч "нормандських" політичних радників тривала майже 9 годин, довше, ніж перші переговори, які відбулися в Парижі. Подробиці зустрічі – в матеріалі РБК-Україна.

Справу про ДТП з машиною Ярославського хотіли сфальсифікувати. Звільнено начальника поліції

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Причина - спроба слідчих сфальсифікувати справу про смертельну ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні ввечері на трасі Київ - Харків - Довжанський у Харківській області машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка. Жертва загинула від множинних переломів, травм життєво важливих органів та голови. Також повідомлялося, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит. Вдень стало відомо, що Олександр Ярославський залишив Україну.

Українців найняли для провокацій в РФ: СБУ зірвала плани російських спецслужб

Служба безпеки України (СБУ) зірвала операцію російських спецслужб. Вони найняли українських "тітушок" для провокацій на території Росії.

За попередніми даними, російські спецслужби розробили план провокацій та диверсій, спрямованих проти власного населення на території Росії. Для цього було завербовано трьох жителів Київської області з кримінальних кіл. До їхніх завдань входило формування двох груп по п'ять осіб у кожній з подальшим відправленням до РФ.

Помер співавтор відкриття ВІЛ і нобелівський лауреат Монтаньє

У Франції помер співвідкривач вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і лауреат Нобелівської премії з медицини 2008 року професор Люк Монтанье. Він помер у віці 89 років.

У 1983 році Монтань відкрив ВІЛ разом зі своїми колегами Жан-Клодом Шерманом і Франсуазою Барре-Сінуссі. У 2008 році професор Монтаньє та його колеги були удостоєні Нобелівської премії з медицини за роботу над ВІЛ.

Росія знову впіймалася на допінгу: що відомо про скандал на зимовій Олімпіаді-2022

Олімпійський комітет Росії знову має проблеми з допінг-тестами. Росіяни неабияк ризикують втратити командне "золото" у фігурному катанні.

Після завершення командних змагань у фігурному катанні, де переможцем стала команда ОКР, не провели церемонію нагородження. Пізніше з'ясувалося, що причиною перенесення стала проблемна допінг-проба російської фігуристки Каміли Валієвої. За даними тамтешньої преси, сумнівний тест спортсменка здала ще в грудні. Аналіз показав наявність в організмі Валієвої забороненого препарату в невеликій дозі.

Чи повернуться в Україну сильні морози: прогноз Укргідрометцентру

В Україні наприкінці цього тижня очікується зниження нічної температури нижче нуля. Але попередні розрахунки синоптиків свідчать, що до кінця місяця сильних морозів вже не буде.

За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі кілька днів погода зміниться. Зараз на неї впливають атмосферні фронти із північного заходу, які будуть проявляти себе до суботи, 12 лютого. Найбільші опади у Києві очікуються в ніч на суботу, коли прогнозується мокрий сніг з дощем.