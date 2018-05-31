Справа Бабченка: підозрюваний в організації теракту заявив про роботу на контррозвідку

Він також заявив, що йому було відомо про інсценування вбивства Бабченка

Підозрюваний в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка - Борис Герман - в залі Шевченківського суду заявив, що працює на контррозвідку. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

"До мене звернувся давній знайомий, який живе в Москві, він займається організацією заворушень в Україні. Цей факт було повідомлено внутрішній розвідці України. Контррозвідка дала мені можливість вивчати потоки грошей.. Цимбалюк був обраний для своєї місії контррозвідкою, він відомий своєю діяльністю під час АТО, він батюшка", - сказав Герман.

Він також заявив, що йому було відомо про інсценування вбивства Бабченко.

"Ми знали і про інсценування, нам все це було відомо. Це не було озвучено досі. Ця операція була секретною. Мною також було виявлено багато і я доповів про шляхи доставки грошей, а також партій, які користуються цими грошима. Заради цього все це й робилося. Епізод з Цимбалюком - просто дорога до цього. Ми знали, що не буде вбивства. Робилося це тільки на благо України", - повідомив Герман.

Підозрюваний в організації замаху на вбивство журналіста також назвав партію, яка в Україні фінансуються Кремлем.

"Є у нас така партія як "Розумна сила", яка фінансується Путіним. В оточенні Пашинського є люди, які фінансуються так само. Після цієї заяви я можу потрапити в неприємності", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня 2018, в Шевченківському райсуді Києва Борису Герману обирають запобіжний захід як підозрюваному в організації замаху на вбивство Аркадія Бабченка. Прокурор у справі заявив, що сторона звинувачення просить до Германа застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Зазначимо, що Герману оголошено про підозру у вчиненні таких злочинів: готування до злочину (ч. 1 ст. 14), організація злочину (ч. 3 ст. 27), терористичний акт, що спричинив загибель людини (ч. 3 ст. 258) КК України.

Додамо також, що сьогодні колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк у себе в Facebook заявив, що є виконавцем інсценованої СБУ замаху на російського журналіста Бабченка.