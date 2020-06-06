У справі про вбивство Тлявова через рік з'явилися нові деталі

У справі вбивства 5-річного хлопця в Переяслав-Хмельницькому з'явились нові деталі. Поліцейські здійснили понад 10 пострілів в бік громадського місця, де був Кирил Тлявов.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова у відеозверненні.

Як вона повідомила, наступне судове засідання по цій справі призначено на 18 та ‪19 червня 2020 року.

В їх ході заплановано дослідити протоколи слідчих експериментів. Прокурори будуть клопотати про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених.

Як відомо, двох підозрюваних по справі вбивства хлопчика суд відпустив з-під варти. Вийшли на волю з СІЗО колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей.

Під вартою залишається один підозрюваний - колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний - син Петровца - знаходиться під особистим зобов'язанням.

Нагадаємо, минулого року двоє п'яних поліцейських, за даними слідства, стріляли по металевим банкам біля дитячого майданчика. В результаті одна з куль потрапила в хлопчика, який помер.

Після смерті хлопчика керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області усунули від виконання службових обов'язків. Натомість, пізніше стало відомо, що поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.

Тоді Володимир Зеленський доручив підготувати доповідь по вбивству хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.