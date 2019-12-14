У справі про вбивство Павла Шеремета розроблялося 20 груп

В ході слідства у справі про вбивство Павла Шеремета розроблялися 20 груп. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Він розповів, що експертиза ДНК встановила підозрюваних на вибухівці, ідентичній тій, якою був підірваний автомобіль Павла Шеремета.

"В основу нашої підозри лягає найголовніше - експертиза. Пума і Буча виготовили міну, практично ідентичну тій, якою був убитий Павло Шеремет. Антоненко і Кузьменко, вона ж "Лисиця", по експертизі, були тими двома людьми, які заклали міну під автомобіль Павла Шеремета – це другий факт", - сказав Аваков.

Раніше Аваков заявив, що для того, щоб визначити замовників вбивства журналіста Павла Шеремета, необхідна допомога Служби безпеки України (СБУ) і головного управління розвідки.

За даними слідства, затриманий Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі вчинити вбивство Шеремета. Надалі він залучив до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь та інших людей.