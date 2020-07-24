У справі про смерть волонтера Кучапіна з'явився важливий свідок

Фото: Олексій Кучапін (facebook.com/Hiitisnotme)

У МВС заявили, що свідок дав важливі свідчення

У справі про смерті волонтера Олексія Кучапіна, тіло якого виявили на орендованій квартирі в Києві, з'явився важливий свідок. На сьогодні ніщо не вказує на насильницьку смерть.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає прес-служба МВС.

За його словами, правоохоронці знайшли свідка, з яким перед смертю спілкувався Кучапін. Свідок надав важливі свідчення для слідства.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, при огляді квартири, крім документів і особистих речей, на столі виявили передсмертну записку.

"Всі речові докази направлено на проведення відповідних експертиз, зокрема, гістологічної, хімічної, фармакологічної, графологічної і психологічної. Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без ушкоджень", - додав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві знайшли тіло волонтера Кучапіна, він керував благодійною організацією "Дім милосердя".

Про зникнення 39-річного чоловіка 19 липня повідомила його дружина. 21 липня його тіло в орендованій квартирі у Дніпровському районі столиці виявили поліцейські, які прибули на виклик.