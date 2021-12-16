Що робити, якщо потрапили в ДТП: алгоритм дій

Патрульна поліції Київської області нагадала водіям, як потрібно діяти, якщо сталася дорожньо-транспортна пригода. А також уточнила, які заходи потрібно вживати, якщо є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Київської області.
Зокрема, у відомстві нагадали, як слід чинити водієві, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і правильну черговість дії.
Якщо всі перераховані вище дії неможливі, відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП і положення транспортного засобу після його зупинки. У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце події;
Варто відзначити, що також необхідно повідомити про те, що трапилося свою страхову компанію і в разі серйозної аварії викликати страхового агента і юриста.
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