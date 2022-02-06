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Що робити, якщо відмовили у вакцинації проти COVID-19: інструкція МОЗ

Автор: Олександр Білоус

Головний санітарний лікар Ігор Кузін надав роз'яснення, що робити у разі відмови робити щеплення від COVID-19. Більшість питань можна вирішити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна у Facebook.

Відмова через документи

Як зазначив Кузін, якщо у пункті щеплення чи центрі вакцинації, кажуть, що без підписаної декларації із сімейним лікарем не можуть зробити щеплення, то це не відповідає дійсності. Декларація не є обов’язковою для отримання вакцини проти COVID-19.

"І хоча з нею процес внесення даних до електронної системи охорони здоров’я буде швидше, проте і без неї це можливо. Достатньо мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер", - додав він.

Якщо ж щеплення відмовляються робити через те, що попередня доза була введена в іншому закладі, то це також не відповідає дійсності. Адже отримати вакцину можна у будь-якому пункті вакцинації проти COVID-19, незалежно від того, де робили попереднє щеплення, зазначив Кузін.

Знайти актуальний перелік пунктів щеплення і центрів масової вакцинації та обрати найближчий можна за посиланням vaccination.covid19.gov.ua/list

Відмова через види вакцин

Водночас, якщо у вакцинації відмовляють через відсутність конкретної вакцини, то цю проблему також можна вирішити, повідомив Кузін.

У першу чергу потрібно знати, що відсутність певної вакцини не може бути причиною відмовити у щепленні, оскільки наразі в Україні вже затверджені безпечні схеми комбінування вакцин проти COVID-19. Тобто можна використовувати різні типи вакцин для першої, другої та наступних доз, додав він.

Якщо причину відмови пояснили у необхідності відкривати новий флакон, то варіантів вирішення цієї проблеми є також декілька:

  • 1. Можна вакцинуватися вакциною СoronaVac від Sinovac Biotech, яка містить 1 дозу у флаконі.
  • 2. Можна залишити свої дані, щоб внесли в списки охочих вакцинуватися конкретною вакциною. Коли набереться достатня кількість людей - запросять на вакцинацію.
  • 3. Аби не чекати - можна вакцинуватися будь-якою іншою доступною вакциною проти COVID-19.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності на коронавірус в Україні під час спалаху "Омікрона". За його словами, вже в лютому можуть захворіти близько 1 мільйона українців.

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