Чим робити додаткове і бустерне щеплення: названо вакцини

Вакцини Modernа та Pfizer можна застосовувати як бустер на усі типи препаратів. Під час введення додаткової дози застосовують ту ж саму вакцину, що й під час основного курсу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко .

За словами Ляшка, МОЗ підтримує позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) щодо питань ревакцинації. Згідно з рекомендацією групи, препарати Modernа та Pfizer можна застосовувати як бустери на усі типи вакцини.

"Також, згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Modernа та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена Коронаваком або АстраЗенекою, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - заявив Ляшко.

Також міністр зауважив, що під час введення додаткової дози застосовують той самий препарат, яким вакцинували під час основного курсу. У разі його відсутності можлива комбінація вакцин, яка затверджена в Україні схемами.