RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Робили фото для соцмереж: під Києвом школярка застрелила хлопця

Автор: РБК-Україна

Під Києвом школярка з необережності застрелила хлопця. Відкрито кримінальну справу, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що інцидент стався в Бучі. За даними поліції, після ЗНО четверо школярів пішли додому до одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю і вирішили робити з ним фото для соціальних мереж.

"В результаті 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілив у груди 16-річному хлопцю. Юнак помер на місці. За попередніми даними, батько вбитого хлопця повинен був подарувати йому цю рушницю", - йдеться в повідомленні.

Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше цього тижня на Печерську в Києві стався дорожній конфлікт між водієм легкового авто та водієм евакуатора. В результаті на останнього накинулися з ножем.

До цього в столиці під час конфлікту двох бізнес-партнерів сталася стрілянина. В результаті інциденту обидва були госпіталізовані: один з пораненням голови, другий - з травмами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України зброяБучаСтрільба