Робили фото для соцмереж: під Києвом школярка застрелила хлопця

Під Києвом школярка з необережності застрелила хлопця. Відкрито кримінальну справу, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Повідомляється, що інцидент стався в Бучі. За даними поліції, після ЗНО четверо школярів пішли додому до одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю і вирішили робити з ним фото для соціальних мереж.

"В результаті 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілив у груди 16-річному хлопцю. Юнак помер на місці. За попередніми даними, батько вбитого хлопця повинен був подарувати йому цю рушницю", - йдеться в повідомленні.

Поліція з'ясовує обставини інциденту.