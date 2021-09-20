Справи Майдану: затримано експравоохоронця, підозрюваного у вбивстві мітингувальників

Відомо, що експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва ГУМВС України, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників Майдану Незалежності організував терористичний акт та вбивство протестуючих.

Внаслідок чого було скоєно вбивство 3 людей, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам.

Експравоохоронцю інкриміновано організацію, на виконання злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню мітингів, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Наразі триває досудове розслідування.