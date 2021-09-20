RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Справи Майдану: затримано експравоохоронця, підозрюваного у вбивстві мітингувальників

Автор: Марія Кучерявець

Колишнього посадовця ГУМВС України в м. Києві, який переховувався від слідства та суду, затримали. Його підозрюють у вбивстві трьох учасників Майдану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Відомо, що експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва ГУМВС України, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників Майдану Незалежності організував терористичний акт та вбивство протестуючих.

Внаслідок чого було скоєно вбивство 3 людей, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам.

Експравоохоронцю інкриміновано організацію, на виконання злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню мітингів, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Наразі триває досудове розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
МайданПрокуратура