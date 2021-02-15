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Справи Майдану: підозрюваних у вбивстві Вербицького судитимуть заочно

Автор: Анастасія Рокитна

До суду направили справу щодо двох раніше оголошених у розшук осіб, яких звинувачують у причетності до викрадення і катування під час "Євромайдану" Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького. Справу направили слідчі Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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Обвинувачення висунули двом особам, яких оголошено в міжнародний розшук.

"Направлено до суду перший обвинувальний акт у "справі Майдану" за наслідками спеціального (заочного) досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Двох осіб підозрюють у катуванні учасників "Євромайдану" Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, подальшому умисному вбивстві останнього, а також в незаконному перешкоджанні проведенню зборів, демонстрацій.

Зазначимо, 21 січня 2014 року група осіб викрала з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Вербицького.

Нагадаємо, у Раді хочуть заслухати генпрокурора Ірину Венедіктову по справах Майдану.

Зазначимо, більш детально про роки розслідувань цієї справи читайте в матеріалі РБК-Україна "Сім років по тому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

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