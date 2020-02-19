Справи Майдану: у ДБР зробили заяву про вбивство журналіста

Спеціальний слідчий підрозділ Державного бюро розслідувань у справах Майдану" повідомило про підозри силовикам та направило до суду справи про вбивство журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, керівництво ДБР зустрілося з делегацією Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. МКС в даний час здійснює попередній розгляд ситуації в Україні в контексті здійснення військових злочинів і злочинів проти людяності.

При обговоренні в. про. директора Державного бюро розслідувань Венедіктова Ірина розповіла представникам МКС про хід розслідування справ Майдану".

"Спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану" було укомплектовано остаточно тільки 11 січня 2020 року. Зараз йде процес прийому матеріалів кримінальних проваджень з Офісу Генерального прокурора. На сьогодні прийнято 47 справ. Попри короткий термін роботи вже є перші результати - повідомлення про підозри силовикам та направлення до суду справи про вбивство журналіста", - повідомила Венедиктова.

Як повідомили РБК-Україна джерела в ГБР, йдеться про вбивство журналіста з Корсунь-Шевченківського Василя Сергієнка.

Крім того, за даними ДБР, представники Офісу прокурора МКС розповіли, що в рамках вивчення подій на Майдані, на Донбасі та в Криму, для МКС важливо налагодити взаємодію з ДБР щодо взаємного інформування з цих справах.

Сторони домовились про активну співпрацю у розслідуваннях, яких результатів очікує українська громадськість і світове співтовариство.

Нагадаємо, одного з лідерів Революції гідності в місті Корсунь-Шевченківський і журналіста Василя Сергієнка вбили в квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а на наступний день тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.

Навесні 2017 року були затримані підозрюваний і організатор вбивства журналіста Сергієнко.

Раніше РБК-Україна писало, що в серпні 2019 року суд відпустив з СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого звинувачують в організації вбивства журналіста.