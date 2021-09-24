RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Справи Майдану: екс-командира "Беркуту" підозрюють в організації теракту

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру батальйону "Беркут" у справі про події під час Революції Гідності. Екс-командира "беркутівців" підозрюють в організації теракту та незаконному перешкоджанні акції протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва МВС, організував вчинення підпорядкованими співробітниками теракту. Екс-правоохоронець забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках", - заявили в прокуратурі.

Дії підозрюваного призвели до вбивства 3 протестувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості - 59, легких - 123, а також завдання фізичного болю трьом особам.

Екс-командиру "Беркуту" інкриміновано організацію терористичного акту та організацію незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Мова про акції протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
МайданБеркут