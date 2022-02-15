Зі справи про ДТП з машиною Ярославського зникли речдоки. Підозрюють працівників моргу

У повідомленні йдеться, що у справі від ДТП з машиною Ярославського були "втрачені речові докази" через халатні дії працівників моргу в Чугуєві (Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи), в якому знаходилося тіло загиблого чоловіка.

"Слідчі СУ ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція вже встановила перелік співробітників моргу, які можуть бути причетні до зникнення речдоків, провела 5 обшуків і 9 оглядів. Слідчі дії провели в самому морзі, за адресами проживання працівників, а також в їхніх автомобілях.

Як уточнив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, зник одяг загиблого.