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Несколько рубежей обороны. В КГВА рассказали об укреплениях Киева

Фото: в КГВА рассказали об украплении Киевской области (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Вопрос укрепления обороноспособности столицы является главной задачей Киевской городской военной администрации. Оборона постоянно усовершенствуется.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал администрации.

"Киев не входит в зону боевых действий. Но почти 2 года полномасштабной войны научили нас главному - бешеный враг не откажется от своих планов уничтожить Украину. А Киев есть и будет приоритетной целью №1 для противника", - подчеркнул Попко.

По его словам, оборона столицы с северного направления постоянно совершенствуется.

  • на определенных направлениях усилена бдительность пограничных нарядов;
  • содержатся в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства;
  • Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией систематически проводят тренировки по подготовке и ведению возможной оборонной операции в условиях наступления противника на столицу;
  • вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров (первый рубеж находится достаточно далеко от столицы).
  • построены надежные системы огневого поражения противника и инженерных ограждений всех типов;
  • организованная противовоздушная и противотанковая оборона;
  • непрерывно совершенствуется система управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в г. Киеве;
  • выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью, 29 декабря, террористы нанесли самый массированный удар по территории Украины. В общей сложности враг выпустил 36 БпЛА типа "Шахед" и десятки ракет, среди которых: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжал", Х-31П, Х-59. В частности, россияне запустили 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попали по Харькову.

Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях – читайте в нашем материале.

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