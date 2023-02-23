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Дефицита в энергосистеме нет, несмотря на похолодание, - Галущенко

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 23 февраля, энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии. При этом объемы потребления выросли из-за похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии, а также значительный резерв", - рассказал он.

По словам министра, за последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.

"В Донецкой области возобновлено электроснабжение почти 18 тысяч абонентов", - добавил Галущенко..

Как сообщалось, Украина и сеть ENTSO-E договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии до 700 МВт в любое время.

Напомним, пока Украина может покрывать потребление электроэнергии самостоятельно и ситуация со светом остается стабильной. Но при похолодании или новых ударах импорт может быть восстановлен, что является дополнительным фактором безопасности.

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