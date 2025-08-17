RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Дефицит этого витамина блокирует похудение: проверьте его уровень

Назван дефицит витамина, который не дает похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

При дефиците железа может затруднять процесс похудения, поскольку снижает уровень гемоглобина и замедляет обмен веществ. Тогда организм расходует меньше калорий в состоянии покоя, что делает снижение веса более медленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Что происходит при дефиците железа 

При дефиците железа часто хочется сладкого, ведь мозгу не хватает энергии и он воспринимает сладкое как способ быстро получить этот "энергетический субстрант" и чтобы вы дальше пошли по своим делам.

Когда вес стоит, а сил тренироваться нет, то любые диеты становятся испытанием. Часто причина - глубже, чем кажется.

Низкий ферритин приводит к меньшей энергии, медленному обмену веществ и постоянной тяге к сладкому.

Важно, что ферритин может быть в норме или даже повышен при воспалительных процессах и жировой болезни печени, так что для диагностики стоит проверить еще:

  • сывороточное железо
  • насыщение трансферрина
  • общий анализ крови
  • С-реактивный белок

Кроме того, железо влияет на тревожность. Когда вы съедаете что-то сладкое, то выделяется больше дофамина, серотонина и вы становитесь более радостные и тревожность отступает.

Когда есть дефицит железа, то не хватает энергии на физические нагрузки, поэтому похудение будет идти более медленными темпами.

Симптомы дефицита железа

Низкий уровень железа (железодефицит) может проявляться постепенно, и симптомы часто сначала незаметны. Самые распространенные признаки включают:

  • постоянная усталость, слабость, чувство истощения
  • головокружение или частые головные боли
  • бледная или желтоватая кожа, бледные слизистые (губы, внутренняя сторона век)
  • учащенное сердцебиение, одышка даже при небольших нагрузках
  • холодные руки и ноги, ощущение зябкости
  • ломкие или тусклые волосы, выпадение волос
  • сухость кожи

 

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеЗдоровая едаВесВитаминыЗдоровье