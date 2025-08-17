Дефицит этого витамина блокирует похудение: проверьте его уровень

При дефиците железа может затруднять процесс похудения, поскольку снижает уровень гемоглобина и замедляет обмен веществ. Тогда организм расходует меньше калорий в состоянии покоя, что делает снижение веса более медленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской .

Что происходит при дефиците железа

При дефиците железа часто хочется сладкого, ведь мозгу не хватает энергии и он воспринимает сладкое как способ быстро получить этот "энергетический субстрант" и чтобы вы дальше пошли по своим делам.

Когда вес стоит, а сил тренироваться нет, то любые диеты становятся испытанием. Часто причина - глубже, чем кажется.

Низкий ферритин приводит к меньшей энергии, медленному обмену веществ и постоянной тяге к сладкому.

Важно, что ферритин может быть в норме или даже повышен при воспалительных процессах и жировой болезни печени, так что для диагностики стоит проверить еще:

сывороточное железо

насыщение трансферрина

общий анализ крови

С-реактивный белок

Кроме того, железо влияет на тревожность. Когда вы съедаете что-то сладкое, то выделяется больше дофамина, серотонина и вы становитесь более радостные и тревожность отступает.

Когда есть дефицит железа, то не хватает энергии на физические нагрузки, поэтому похудение будет идти более медленными темпами.

Симптомы дефицита железа

Низкий уровень железа (железодефицит) может проявляться постепенно, и симптомы часто сначала незаметны. Самые распространенные признаки включают: