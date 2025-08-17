Дефицит этого витамина блокирует похудение: проверьте его уровень
При дефиците железа может затруднять процесс похудения, поскольку снижает уровень гемоглобина и замедляет обмен веществ. Тогда организм расходует меньше калорий в состоянии покоя, что делает снижение веса более медленным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.
Что происходит при дефиците железа
При дефиците железа часто хочется сладкого, ведь мозгу не хватает энергии и он воспринимает сладкое как способ быстро получить этот "энергетический субстрант" и чтобы вы дальше пошли по своим делам.
Когда вес стоит, а сил тренироваться нет, то любые диеты становятся испытанием. Часто причина - глубже, чем кажется.
Низкий ферритин приводит к меньшей энергии, медленному обмену веществ и постоянной тяге к сладкому.
Важно, что ферритин может быть в норме или даже повышен при воспалительных процессах и жировой болезни печени, так что для диагностики стоит проверить еще:
- сывороточное железо
- насыщение трансферрина
- общий анализ крови
- С-реактивный белок
Кроме того, железо влияет на тревожность. Когда вы съедаете что-то сладкое, то выделяется больше дофамина, серотонина и вы становитесь более радостные и тревожность отступает.
Когда есть дефицит железа, то не хватает энергии на физические нагрузки, поэтому похудение будет идти более медленными темпами.
Симптомы дефицита железа
Низкий уровень железа (железодефицит) может проявляться постепенно, и симптомы часто сначала незаметны. Самые распространенные признаки включают:
- постоянная усталость, слабость, чувство истощения
- головокружение или частые головные боли
- бледная или желтоватая кожа, бледные слизистые (губы, внутренняя сторона век)
- учащенное сердцебиение, одышка даже при небольших нагрузках
- холодные руки и ноги, ощущение зябкости
- ломкие или тусклые волосы, выпадение волос
- сухость кожи
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.