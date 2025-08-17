ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дефицит этого витамина блокирует похудение: проверьте его уровень

Воскресенье 17 августа 2025 14:53
UA EN RU
Дефицит этого витамина блокирует похудение: проверьте его уровень Назван дефицит витамина, который не дает похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул
Эксперт: Евгения Белинская

При дефиците железа может затруднять процесс похудения, поскольку снижает уровень гемоглобина и замедляет обмен веществ. Тогда организм расходует меньше калорий в состоянии покоя, что делает снижение веса более медленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Что происходит при дефиците железа

При дефиците железа часто хочется сладкого, ведь мозгу не хватает энергии и он воспринимает сладкое как способ быстро получить этот "энергетический субстрант" и чтобы вы дальше пошли по своим делам.

Когда вес стоит, а сил тренироваться нет, то любые диеты становятся испытанием. Часто причина - глубже, чем кажется.

Низкий ферритин приводит к меньшей энергии, медленному обмену веществ и постоянной тяге к сладкому.

Важно, что ферритин может быть в норме или даже повышен при воспалительных процессах и жировой болезни печени, так что для диагностики стоит проверить еще:

  • сывороточное железо
  • насыщение трансферрина
  • общий анализ крови
  • С-реактивный белок

Кроме того, железо влияет на тревожность. Когда вы съедаете что-то сладкое, то выделяется больше дофамина, серотонина и вы становитесь более радостные и тревожность отступает.

Когда есть дефицит железа, то не хватает энергии на физические нагрузки, поэтому похудение будет идти более медленными темпами.

Симптомы дефицита железа

Низкий уровень железа (железодефицит) может проявляться постепенно, и симптомы часто сначала незаметны. Самые распространенные признаки включают:

  • постоянная усталость, слабость, чувство истощения
  • головокружение или частые головные боли
  • бледная или желтоватая кожа, бледные слизистые (губы, внутренняя сторона век)
  • учащенное сердцебиение, одышка даже при небольших нагрузках
  • холодные руки и ноги, ощущение зябкости
  • ломкие или тусклые волосы, выпадение волос
  • сухость кожи

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Здоровая еда Вес Витамины Здоровье
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия