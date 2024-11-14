DeepState показало видео атаки оккупантов на Купянск

Российские оккупанты совершили ограниченное наступление на город Купянск Харьковской области с применением нескольких единиц бронетехники. Она смогла попасть в населенный пункт, после чего по технике РФ было нанесено поражение со стороны Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского проекта DeepState .

В публикации проекта говорится, что такой "прорыв" врага в Купянск произошел вчера днем, 13 ноября. Тогда две колонны техники противника выдвинулись в этот город из района Лимана Первого, направляясь к трассе на Сватово.

"Первая в составе 2 МТ-ЛБ (аббревиатура от рус. "многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный", часто называют "мотолыга" - ред.), БМП (боевая машина пехоты, - ред.) и танка, а точный состав второй неизвестный, потому что они двигались уже когда стемнело, - рассказали эксперты DeepState.

По их данным, одна МТ-ЛБ врага была поражена бойцами ВСУ в лесу. Однако другой российской МТ-ЛБ удалось "беспрепятственно доехать в район Сватовской улицы", где она также была поражена уже на улице Некрасова в Купянске.

После этого из этой подбитой "мотолыги" высыпалось около пятнадцати российских оккупантов, и они разбежались по домам.

"Танк удалось подбить по этой же улице к северу. Благодаря усилиям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта", - говорится в публикации DeepState.

Представители проекта добавили, что российские оккупанты после этого пытались выслать подкрепление своим солдатам в Купянске, которое также было поражено украинскими защитниками.

Кроме того, в DeepState обнародовали кадры вражеской атаки на Купянск 13 ноября и поражения техники захватчиков.

Ситуация в районе Купянска

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 ноября рассказали, что на Купянском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника.

Кроме того, в военном командовании проинформировали, что там враг проявлял активность в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Первомайского. Авиационным ударам подвергались н.п. Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка.

Также стало известно, что 13 ноября российские оккупанты, переодевшись в форму ВСУ, пытались наступать на Купянском направлении. Как передали в Генштабе, для попытки наступления россияне задействовали около 15 единиц техники, в том числе танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.