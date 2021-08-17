Дебют нового Subaru WRX відкладено через скасування Нью-Йоркського автосалону

Прем'єра Subaru WRX нового покоління буде перенесена на більш пізній термін через скасування Нью-йорського автросалону, який не відбудеться у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву представника американського підрозділу Subaru.

Світовий дебют Subaru WRX нового покоління повинен був відбутися 19 серпня на автосалоні в Нью-Йорку (NYIAS), про що компанія оголосила в кінці липня. Однак після того як на початку серпня організатори вистаки оголосили про скасування шоу у зв'язку з пандемією коронавірусу, японський виробник опинився в скрутній ситуації.

Справа в тому, що Subaru вже запустила тизерну кампакнію WRX. Крім того, в Нью-Йорку планувалося показати ще й Forester Wilderness - особливу версію кросовера, розраховану на серйозне бездоріжжя.

Ринок США повинен стати одним з основних для WRX, а Forester Wilderness і зовсім призначений виключно для Америки, тому в компанії ретельно готувалися до запуску на Нью-Йоркському автошоу.

Після скасування виставки процес призупинено, і в Subaru поки не готові назвати нову дату дебюту обох машин.

"Через скасування NYIAS ми не можемо позначити дату, коли з'явиться інформація про WRX та наступну модель Wilderness", - зазначив представник Subaru of Амегіса в коментарі виданню Carscoops.

Поява нового WRX вже викликала серйозний інтерес у шанувальників марки, адже, судячи з тизеру, новинка матиме риси кросовера. На це вказують чорні пластикові накладки по низу кузова і колісні арки в стилі нового Outback.

Побіжний погляд на тахометр з істотно нижчою межею оборотів, ніж у попереднього покоління WRX, схоже, підтверджує припущення, що новинка отримає під капот 2,4-літровий бензиновий двигун.

Офіційний відеотизер Subaru WRX нового покоління