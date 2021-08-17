ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дебют нового Subaru WRX відкладено через скасування Нью-Йоркського автосалону

Новость на русском →
Вівторок 17 серпня 2021 11:15
Дебют нового Subaru WRX відкладено через скасування Нью-Йоркського автосалону Фото: тизер Subaru WRX нового покоління (Subaru of America)
Автор: Вадим Добровольский

Прем'єра Subaru WRX нового покоління буде перенесена на більш пізній термін через скасування Нью-йорського автросалону, який не відбудеться у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву представника американського підрозділу Subaru.

Світовий дебют Subaru WRX нового покоління повинен був відбутися 19 серпня на автосалоні в Нью-Йорку (NYIAS), про що компанія оголосила в кінці липня. Однак після того як на початку серпня організатори вистаки оголосили про скасування шоу у зв'язку з пандемією коронавірусу, японський виробник опинився в скрутній ситуації.

Справа в тому, що Subaru вже запустила тизерну кампакнію WRX. Крім того, в Нью-Йорку планувалося показати ще й Forester Wilderness - особливу версію кросовера, розраховану на серйозне бездоріжжя.

Ринок США повинен стати одним з основних для WRX, а Forester Wilderness і зовсім призначений виключно для Америки, тому в компанії ретельно готувалися до запуску на Нью-Йоркському автошоу.

Після скасування виставки процес призупинено, і в Subaru поки не готові назвати нову дату дебюту обох машин.

"Через скасування NYIAS ми не можемо позначити дату, коли з'явиться інформація про WRX та наступну модель Wilderness", - зазначив представник Subaru of Амегіса в коментарі виданню Carscoops.

Поява нового WRX вже викликала серйозний інтерес у шанувальників марки, адже, судячи з тизеру, новинка матиме риси кросовера. На це вказують чорні пластикові накладки по низу кузова і колісні арки в стилі нового Outback.

Побіжний погляд на тахометр з істотно нижчою межею оборотів, ніж у попереднього покоління WRX, схоже, підтверджує припущення, що новинка отримає під капот 2,4-літровий бензиновий двигун.

Офіційний відеотизер Subaru WRX нового покоління

Раніше повідомлялося, що легендарний суперкар McLaren F1 проданий на аукціоні за рекордну суму. Екземляр 1995 року випуску з номером шасі 029 і пробігом менше 400 км пішов з молотка за 20 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
автомобили
NEWS
Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького
Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького
DAILY
Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує