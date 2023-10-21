Где ВПЛ могут получить прививку от кори: "путеводитель" для украинцев

Так, в местах поселения ВПЛ обязательно работает медицинский работник, который поможет организовать все процессы, связанные с медицинскими услугами и вакцинацией. Кроме того, внутренние переселенцы могут привиться в мобильных вакцинальных бригадах.

"Они действуют для всех граждан и могут осуществлять выезд в отдаленные районы или домой в случае, если родители или опекуны ребенка не могут самостоятельно передвигаться", - пояснили в ведомстве.

Как вызвать бригаду?

Вызвать бригаду можно, позвонив региональному координатору по вакцинации. Узнать его контакты вы можете, обратившись в контакт-центр Минздрава по номеру: 0 800 602 019.

Также мобильные бригады Минздрава проводят вакцинацию в детских точках "Спільно" от ЮНИСЕФ. Узнать детали и график вакцинации можно в Telegram каналах, перечень которых вы найдете по ссылке.

Важно

Если вы не уверены, есть ли у вашего ребенка прививка КПК (от кори, паротита и краснухи), обратитесь к семейному врачу или педиатру и запросите проверку вакцинального статуса в медицинских документах или в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Что такое корь?

Корь может привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга - энцефалита, а также к инвалидности и смерти. Инфекция чрезвычайно заразна - из 10 невакцинированных и без иммунитета лиц, контактировавших с больным корью, 9 также заболевают. Детальнее о болезни и кто в зоне риска - в материале РБК-Украина.