DCH очолила ТОП-15 компаній, які допомагають боротися з коронавірусом

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні виділила 391 млн грн на закупівлю ПРЦ-тестів і необхідного медобладнання, очоливши, тим самим, рейтинг ТОП-15 компаній, які активно включилися в боротьбу з COVID-19. Відповідний рейтинг підготувала "Ділова столиця", передає РБК-Україна.

"Держава і місцеві влади з забезпеченням лікарень не справляються, тому до розв'язання проблеми приєднався бізнес - від великого до дрібного. Підприємці допомагають медикам, пацієнтам, українців з груп ризику", - йдеться в рейтингу.

Варто відзначити, що крім DCH у рейтинг також увійшли "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, Фонд Ріната Ахметова, благодійні фонди Віктора Пінчука та Петра Порошенка, "Епіцентр" Олександра та Галини Гереги, МХП Юрія Косюка та інші.

Нагадаємо, 2 квітня в аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку борт з ще 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, які за сприяння китайського мільярдера Джека Ма зміг закупити для України власник і президент DCH Олександр Ярославський.

Також повідомлялося, що ще $1,15 млн Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом.

Всі закупівлі товарів медпризначення Ярославським здійснюються за цінами виробників, проміжні ланки в ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють.

24 березня Україна вже отримала першу партію ПЛР-тестів від Джека Ма при сприянні Ярославського. 5000 тест-систем з цієї партії прибули в Харківський регіон.