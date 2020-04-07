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DCH очолила ТОП-15 компаній, які допомагають боротися з коронавірусом

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 13:50
DCH очолила ТОП-15 компаній, які допомагають боротися з коронавірусом
Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

DCH Ярославського вже виділила 391 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні виділила 391 млн грн на закупівлю ПРЦ-тестів і необхідного медобладнання, очоливши, тим самим, рейтинг ТОП-15 компаній, які активно включилися в боротьбу з COVID-19. Відповідний рейтинг підготувала "Ділова столиця", передає РБК-Україна.

"Держава і місцеві влади з забезпеченням лікарень не справляються, тому до розв'язання проблеми приєднався бізнес - від великого до дрібного. Підприємці допомагають медикам, пацієнтам, українців з груп ризику", - йдеться в рейтингу.

Варто відзначити, що крім DCH у рейтинг також увійшли "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, Фонд Ріната Ахметова, благодійні фонди Віктора Пінчука та Петра Порошенка, "Епіцентр" Олександра та Галини Гереги, МХП Юрія Косюка та інші.

DCH очолила ТОП-15 компаній, які допомагають боротися з коронавірусом

Нагадаємо, 2 квітня в аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку борт з ще 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, які за сприяння китайського мільярдера Джека Ма зміг закупити для України власник і президент DCH Олександр Ярославський.

Також повідомлялося, що ще $1,15 млн Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом.

Всі закупівлі товарів медпризначення Ярославським здійснюються за цінами виробників, проміжні ланки в ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють.

24 березня Україна вже отримала першу партію ПЛР-тестів від Джека Ма при сприянні Ярославського. 5000 тест-систем з цієї партії прибули в Харківський регіон.

Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19 майже мільярд гривень
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