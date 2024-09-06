В ГБР сделали заявление после слухов о якобы смерти Шуфрича

"Наверное, начну с положительной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей непосредственно, что на самом деле он (Шуфрич, - ред.) жив, с ним все будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику", - сказала она.

Сапьян напомнила, что Шуфричу и его помощнику инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территорий государственной границы Украины. Кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене.

"Собственно, возможно действительно здоровье немного подводит. Но пока мне известно, что это проходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд. И подозреваемый стал уже подсудим напрямую. Все хорошо. Все будет хорошо", - добавила представительница ГБР.

Отметим, вчера, 5 сентября, в сети появились сообщения о якобы смерти в СИЗО нардепа Нестора Шуфрича. Слухи оказались ложными, их опровергли адвокаты Шуфрича.

По их словам, нардеп находится в больнице. Известно, что 4 сентября Шуфрич был доставлен в Печерский райсуд Киева на подготовительное заседание из больницы, где проходил реабилитацию после операции. Ему разрешили участвовать в заседаниях онлайн.