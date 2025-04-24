ГБР задержало 13 подозреваемых из-за смерти заключенного в Киевском СИЗО

Как отмечают правоохранители, бюро ликвидировало "преступную вертикаль" в крупнейшем следственном изоляторе Украины. Чтобы выявить ее, следователи ГБР провели комплекс мероприятий еще с начала 2024 года.

Преступная группировка

В ходе расследования правоохранители обнаружили в учреждении, где находится около 2700 заключенных, устойчивую иерархическую структуру преступного влияния. Ее возглавлял так называемый "смотрящий". К функционированию этой "вертикали" он привлек часть персонала СИЗО и медиков, которые фактически действовали под контролем криминалитета.

Представители этой структуры организовывали оборот наркотиков, систематически требовали деньги с заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие, в том числе со смертельным исходом.

В ноябре 2024 года ГБР инициировало кадровые изменения в СИЗО, которые фактически остановили деятельность преступной сети. В то же время отдельные работники изолятора остались под влиянием криминалитета.

Смерть заключенного

Так, уже после кадровых изменений группа заключенных во главе со "смотрящим" при бездействии персонала вывели одного из заключенных во двор, жестоко его избили, что в итоге привело к его смерти.

Сотрудники СИЗО знали об избиении, но пытались его скрыть - подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без надлежащей медицинской помощи. Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он умер.

Операция ГБР

ГБР на основании собранных материалов провело операцию по задержанию 13 подозреваемых в причастности к преступлению.

Подозрение вручили 5 заключенным, включая "смотрящего", - за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Их перевели в другие учреждения исполнения наказаний.

Также 8 работников СИЗО - инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам - получили подозрения по статьям о превышении власти или служебных полномочий, служебной халатности, оставлении в опасности, неоказании помощи, подделке официального документа, соучастии в преступлении группой лиц.

За содеянное подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

ГБР продолжает досудебное расследование дела. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.