ГБР ответило Сийярто на упреки о якобы отказе расследовать "смерть венгра в ТЦК"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ГБР.

В ГБР напомнили, что уголовное производство по смерти Шебештеня было открыто Закарпатской специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона еще в начале июля. Расследует это производство подразделение Территориального управления ГБР во Львове.

По данным следствия, Шебештеня призвали на военную службу 14 июня 2025 года в Мукачево Закарпатской области. В тот же день Шебештень прошел военно-врачебную комиссию при Ужгородском РТЦК и СП и был признан годным к военной службе.

"Уже находясь в воинской части, 18 июня он самовольно оставил место службы, а 19 июня самостоятельно обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где сообщил, что плохо себя чувствует, имеет сильную головную боль, а также, по его словам, получил травму головы с подозрением на сотрясение мозга", - сказано в сообщении.

После того, как Шебештень сообщил о головной боли, его доставили в Береговскую районную больницу. Но врачи не обнаружили у него серьезных повреждений, поэтому 24 июня по согласию перевели мужчину в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово.

"7 июля в Береговское отделение полиции поступило сообщение о том, что 6 июля Иосиф Шебештень умер в медицинском учреждении. Во время неотложных следственных действий и осмотре тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено", - отметили в ГБР.

В сообщении подчеркивается, что допрос свидетелей и судебно-медицинская экспертиза не выявили никаких признаков насильственной смерти Шебештеня. Расследование продолжается.