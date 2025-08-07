ГБР ответило Сийярто на упреки о якобы отказе расследовать "смерть венгра в ТЦК"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не отказывалось расследовать дело о гибели 6 июля 2025 года гражданина Украины - этнического венгра Иосифа Шебештеня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ГБР.
В ГБР напомнили, что уголовное производство по смерти Шебештеня было открыто Закарпатской специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона еще в начале июля. Расследует это производство подразделение Территориального управления ГБР во Львове.
По данным следствия, Шебештеня призвали на военную службу 14 июня 2025 года в Мукачево Закарпатской области. В тот же день Шебештень прошел военно-врачебную комиссию при Ужгородском РТЦК и СП и был признан годным к военной службе.
"Уже находясь в воинской части, 18 июня он самовольно оставил место службы, а 19 июня самостоятельно обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где сообщил, что плохо себя чувствует, имеет сильную головную боль, а также, по его словам, получил травму головы с подозрением на сотрясение мозга", - сказано в сообщении.
После того, как Шебештень сообщил о головной боли, его доставили в Береговскую районную больницу. Но врачи не обнаружили у него серьезных повреждений, поэтому 24 июня по согласию перевели мужчину в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово.
"7 июля в Береговское отделение полиции поступило сообщение о том, что 6 июля Иосиф Шебештень умер в медицинском учреждении. Во время неотложных следственных действий и осмотре тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено", - отметили в ГБР.
В сообщении подчеркивается, что допрос свидетелей и судебно-медицинская экспертиза не выявили никаких признаков насильственной смерти Шебештеня. Расследование продолжается.
Напомним, что 10 июля венгерские власти заявили, что на Закарпатье сотрудники ТЦК якобы до смерти избили гражданина Венгрии. Об этом заявил сторонник пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заместитель венгерского МИД Леванте Мадьяр.
Со своей стороны Сухопутные войска отметили, что такая информация является ложной. Мобилизованный в Вооруженные силы Украины Иосиф Шебештень умер в больнице из-за тромбоэмболии легочной артерии.
Венгрия продолжила распространять фейки и сделала из смерти Шебештеня политический балаган. В частности она начала требовать от Европейского Союза ввести санкции против украинских офицеров. Также Будапешт рискнул по своему усмотрению ввести санкции против трех украинцев:
- полковника Виталия Ткаченко из штаба командования Сухопутных войск;
- бригадного генерала Владимира Шведюка из оперативного командования "Запад";
- полковника Романа Юзвенко из департамента мобилизации Министерства обороны.